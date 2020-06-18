Girişimciler için çevik ve hız dönemi başlıyor Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), pandemi dönemini girişimcilik ekosistemi, Fellow'ları ve tüm gençler için faydaya dönüştürmek üzere #DijitalEvimizGirvak projesini başlattı.

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), pandemi dönemini girişimcilik ekosistemi, Fellow'ları ve tüm gençler için faydaya dönüştürmek üzere #DijitalEvimizGirvak projesini başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Girişimcilik Vakfı, "pandemi döneminde girişimcilik ekosistemi, sürece nasıl adapte oldu ve nasıl evrilecek" konulu online toplantısını gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde dijitaldeki başarıyla birlikte hedeflerini büyüten, planlarını ekosistemde daha etkin olma ve daha çok insana ilham verme yönünde revize eden Girişimcilik Vakfı, pandemi dönemini girişimcilik ekosistemi, Fellow'ları ve tüm gençler için faydaya dönüştürmek üzere #DijitalEvimizGirvak projesini başlattı.

"Pandemi sürecinde 68 etkinlikte yaklaşık 7 bin 200 kişiye ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül, sadece girişimciler değil, tüm gençler için bu dönemi ilham günlerine dönüştürdüklerini belirterek, "#DijitalEvimizGirvak kapsamında her gün Girişimcilik Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından Fellow'larımızın ve mütevelli heyetimizin ilham verici önerilerini paylaştık. Gençler ile birlikte yarattığımız Gtalks, Gcoffee, Gfounders markalarımızla 68 farklı etkinlikle yaklaşık organik olarak 7 bin 200 kişiye, dolaylı olarak da yaklaşık 850 bin kişiye ulaştık." ifadelerini kullandı.

İSTKA'nın desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında GBase Dijital Platformu'nu kuracaklarını aktaran Aygül, bu platformda, pandemi ve sonrasında artması beklenen genç işsizliğine karşı gençleri güçlendirmek için teknik beceriler, girişimcilik, temel sosyal beceriler ve sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin verileceğini bildirdi.

"Girişimcilerin hızlı ve esnek yapısına ihtiyaç artacak"

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise girişimcilerin her zaman hızlı hareket edebildikleri ve fırsatları görme kabiliyetleri daha yüksek olduğu için kriz zamanlarında öne çıktıklarını belirterek, "Girişimcilerin son birkaç yıldır öne çıkardığı dijitalleşme trendlerinin artık kaçınılmaz olmasıyla birlikte bu süreçte girişimlerin hızlı ve esnek yapısına ihtiyaç çok daha artacaktır. Bunu sağlık çözümleri süreçlerinde sıkça gördük. Pandemi sürecinde solunum cihazını hızla geliştiren ve 3D teknolojileri ile hayata geçiren girişimler bunun için iyi bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.

Afra, şu an hayatta olan, belki de hiç kimsenin yaşamadığı ve deneyimlemediği bir süreçten geçildiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Girişimcilerin, yeni normallerin bize ne getirdiğine bakması, riskleri ve fırsatları tespit etmesi gerekiyor. Hızlı ve atik karar alma zamanı. Konuları çok yönlü ele almalı, hızlı karar vererek uygulamalılar. En önemlisi de şimdiye odaklanmak. Geçmiş dönemde üretilen çözümlerin güncelliği kontrol edilmeli, yeni normalde pazarın ihtiyaçları tespit edilerek mevcut yapı ya da yeni kaslarla bu ihtiyaçlara cevap vermeliler."

Kaynak: AA