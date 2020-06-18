HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Girişimciler için çevik ve hız dönemi başlıyor

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), pandemi dönemini girişimcilik ekosistemi, Fellow'ları ve tüm gençler için faydaya dönüştürmek üzere #DijitalEvimizGirvak projesini başlattı.

Girişimciler için çevik ve hız dönemi başlıyor
18.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:46

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), pandemi dönemini girişimcilik ekosistemi, Fellow'ları ve tüm gençler için faydaya dönüştürmek üzere #DijitalEvimizGirvak projesini başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Girişimcilik Vakfı, "pandemi döneminde girişimcilik ekosistemi, sürece nasıl adapte oldu ve nasıl evrilecek" konulu online toplantısını gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde dijitaldeki başarıyla birlikte hedeflerini büyüten, planlarını ekosistemde daha etkin olma ve daha çok insana ilham verme yönünde revize eden Girişimcilik Vakfı, pandemi dönemini girişimcilik ekosistemi, Fellow'ları ve tüm gençler için faydaya dönüştürmek üzere #DijitalEvimizGirvak projesini başlattı.

"Pandemi sürecinde 68 etkinlikte yaklaşık 7 bin 200 kişiye ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİRVAK Genel Müdürü Mehru Aygül, sadece girişimciler değil, tüm gençler için bu dönemi ilham günlerine dönüştürdüklerini belirterek, "#DijitalEvimizGirvak kapsamında her gün Girişimcilik Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından Fellow'larımızın ve mütevelli heyetimizin ilham verici önerilerini paylaştık. Gençler ile birlikte yarattığımız Gtalks, Gcoffee, Gfounders markalarımızla 68 farklı etkinlikle yaklaşık organik olarak 7 bin 200 kişiye, dolaylı olarak da yaklaşık 850 bin kişiye ulaştık." ifadelerini kullandı.

İSTKA'nın desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında GBase Dijital Platformu'nu kuracaklarını aktaran Aygül, bu platformda, pandemi ve sonrasında artması beklenen genç işsizliğine karşı gençleri güçlendirmek için teknik beceriler, girişimcilik, temel sosyal beceriler ve sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin verileceğini bildirdi.

"Girişimcilerin hızlı ve esnek yapısına ihtiyaç artacak"

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise girişimcilerin her zaman hızlı hareket edebildikleri ve fırsatları görme kabiliyetleri daha yüksek olduğu için kriz zamanlarında öne çıktıklarını belirterek, "Girişimcilerin son birkaç yıldır öne çıkardığı dijitalleşme trendlerinin artık kaçınılmaz olmasıyla birlikte bu süreçte girişimlerin hızlı ve esnek yapısına ihtiyaç çok daha artacaktır. Bunu sağlık çözümleri süreçlerinde sıkça gördük. Pandemi sürecinde solunum cihazını hızla geliştiren ve 3D teknolojileri ile hayata geçiren girişimler bunun için iyi bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.

Afra, şu an hayatta olan, belki de hiç kimsenin yaşamadığı ve deneyimlemediği bir süreçten geçildiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Girişimcilerin, yeni normallerin bize ne getirdiğine bakması, riskleri ve fırsatları tespit etmesi gerekiyor. Hızlı ve atik karar alma zamanı. Konuları çok yönlü ele almalı, hızlı karar vererek uygulamalılar. En önemlisi de şimdiye odaklanmak. Geçmiş dönemde üretilen çözümlerin güncelliği kontrol edilmeli, yeni normalde pazarın ihtiyaçları tespit edilerek mevcut yapı ya da yeni kaslarla bu ihtiyaçlara cevap vermeliler."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Ekonomi
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Ekonomi
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Ekonomi
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Ekonomi
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Ekonomi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dolar 6,85'ten işlem görüyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Okan Buruk Caner Erkin Rıza Çalımbay Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Arsenal
Şu an buradasınız: Girişimciler için çevik ve hız dönemi başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:48:20. #1.14#
title