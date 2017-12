Girişimciler 2017'de Yıldırım'ı Tercih Etti

İlçe ekonomisini güçlendirmek için esnafın yanında yer alan projeler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, 2017 yılında 996 yeni işyerine çalışma ruhsatı verdi.



Yıldırım Belediyesi, ayrıca 2017 yılında 13 işyerine teşekkür, 7 işyerine de örnek işyeri belgesi verdi. İlçede açılan her yeni işyerinin Yıldırımlılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Her mahalleye eşit hizmet götürerek iş yerlerimizin çoğalmasını sağlıyoruz. Böylelikle işletme sayılarının artmasıyla birlikte bölgelerimizin ekonomik değerleri çoğalıyor. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım'dan yana kullanıyor. Esnafımız güçlüyse biz de güçlüyüz demektir" dedi.



Hayata geçirdikleri proje ve hizmetler ile Yıldırım'ın marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını dile getiren Edebali, "Her geçen gün daha güzel, güvenli ve huzurlu bir Yıldırım oluşturuyoruz. İlçemize girişimcilerin gösterdiği ilgiden de büyük memnuniyet duymaktayız. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla kol kola hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edecek, işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.



E-belediyecilik alanında yapılan önemli hamlelerin ilçedeki iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları ile ruhsat harcı ödemelerinin internet üzerinden yapılmasına da imkan sağladığını vurgulayan Başkan Edebali, "E-belediye uygulaması hayata geçmeden önce Yıldırım'da iş yeri açmak isteyenlerin birkaç defa belediyeye gitmek zorunda kalıyordu. Artık vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı cevap veriyoruz. 'Modern belediyecilik' kültürüne olmazsa olmazlarımız arasında yer vererek vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA