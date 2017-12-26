Girişimciler 2017'de Yıldırım'ı Tercih Etti

Yıldırım'ın ekonomisini güçlendirmek adına esnafın yanında yer alan projeler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, 2017 yılında ilçe genelinde 996 yeni işyerine çalışma ruhsatı verdi.



Yıldırım Belediyesi ayrıca 2017 yılı içerisinde 13 işyerine teşekkür, 7 işyerine de örnek işyeri belgesi verdi. İlçede açılan her yeni işyerinin Yıldırımlılar için yeni bir ekmek kapısı ve istihdam anlamına geldiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Her mahalleye eşit hizmet götürerek iş yerlerimizin çoğalmasını sağlıyoruz. Böylelikle işletme sayılarının artmasıyla birlikte bölgelerimizin ekonomik değerleri çoğalıyor. Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım'dan yana kullanıyor. Esnafımız güçlüyse bizde güçlüyüz demektir" dedi.

GİRİŞİMCİLERİN GÖZDESİ

Hayata geçirdikleri proje ve hizmetler ile Yıldırım'ın marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Her geçen gün daha güzel, güvenli ve huzurlu bir Yıldırım yaratıyoruz. İlçemize girişimcilerin gösterdiği ilgiden de büyük memnuniyet duymaktayız. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla kol kola hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edecek, işbirliği içinde olacağız" diye konuştu. Çağdaş yerel yönetim anlayışında hizmet yelpazesinin de çok genişlediğini sözlerine ekleyen Başkan Edebali, "Göreve geldiğimiz günde ilçemizde faaliyet gösteren iş yeri sayısı ile hizmet bayrağını devrettiğimiz gün ilçemizde faaliyet yürüten işyeri sayısı bizim başarımızı ortaya koyacak en önemli parametrelerden birisi olarak değerlendiriyor ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz" şeklinde konuştu.

MODERN BELEDİYECİLİK HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

E-belediyecilik alanında yapılan önemli atılımların ilçedeki iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat başvuruları ile ruhsat harcı ödemelerinin internet üzerinden yapılmasına da olanak sağladığını vurgulayan Başkan Edebali, "E-Belediye uygulaması hayata geçmeden önce Yıldırım'da iş yeri açmak isteyenlerin birkaç defa belediyeye gitmek zorunda kalıyordu. Artık vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı yanıt veriyoruz. 'Modern belediyecilik' kültürüne olmazsa olmazlarımız arasında yer vererek vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.