Girişimci terziden "yıkanabilir maske"
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Yalova, Yerel

Girişimci terziden "yıkanabilir maske"

Girişimci terziden "yıkanabilir maske" Yalovalı bir kadın terzi, vatandaşların talebi üzerine yıkanabilir kumaş maske üretmeye başladı.

19.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:42
Girişimci terziden 'yıkanabilir maske'

Girişimci terziden "yıkanabilir maske"

YALOVA - Yalovalı bir kadın terzi, vatandaşların talebi üzerine yıkanabilir kumaş maske üretmeye başladı. Eczanede maske bulamayan vatandaşlardan tekrar tekrar kullanılabilen kumaş maskelere büyük ilgi var.

Yalova'da Seval Ünsal isimli bayan terzi, vatandaşların yoğun talebi üzerine kumaş maske üretmeye başladı. Kumaş olan maskelerin çok kullanımlık olduğunu belirten Terzi Ünsal, "Maskelerimiz yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Vatandaşlarımız kendini korumak istiyor ve bu nedenle buna talep var. Ben de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek maske üretmeye başladım" dedi.

Yalova'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hizmet veren Terzi Seval Ünsal, maske bulamayan vatandaşların imdadına bir nebze de olsa yetişmeye çalışıyor. Tezgahında renkli yıkanabilir kumaş maskeler üreten Ünsal, bir lokanta işletmecisinin talebi üzerine maske üretmeye başladığını ve vatandaşların yoğun talebi üzerine de üretmeye devam ettiğini bildirdi. Ünsal, "Eczanede maske bulamayan lokantacı bir arkadaşım bana 'Maske üretebilir misin?' diye talepte bulundu. 'Dışarıda bulamıyorum, elemanlarımın da acilen maskeye ihtiyacı var' dedi. Biz de bu şekilde maske üretmeye başladık. İlk partiyi verdikten sonra arkadaşımdan gelen diğer insanlar da bizden maske talep etmeye başladı. Şu anda talepleri karşılayamayacak haldeyiz. Bu maskelerin diğerlerinden farklı bir özelliği var. Yıkanabilir ve defalarca kullanılabilir maske olmaları" şeklinde konuştu.

Maskelerin tekrar tekrar kullanılabileceğini söyleyen Ünsal, "Beyaz renkli olanları çamaşır suyu ile dezenfekte edip kuruttuktan sonra yeniden kullanabilirler. Renkli olanları da sirkeli ve sabunlu suyla yıkadıktan ve kuruttuktan sonra yeniden kullanabilirler" dedi.

Ünsal, maskelerden en büyük talebin ise siyah renge olduğunu belirtti. Girişimci terzi, yıkanabilir kumaş maskeleri 5 TL'den satıyor.

Girişimci terziden 'yıkanabilir maske'

Kaynak: İHA

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Girişimci terziden "yıkanabilir maske"

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