Girişimci Samet Zili: Türkiye'ye şube açmaya hazırlanıyoruz

Avrupa'da şubeleri bulunan Samet Zili Kuaför'ün bir şubesi de Türkiye'de açılması planlanıyor. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, Türkiye'de açmayı düşündüğü saç tasarım merkezini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İş insanı Samet Zili, Londra ve Dubai'deki şubelerinden sonra kendi ülkesi Türkiye'de de 2 şube açacağını açıkladı.

Dünya'nın önde gelen isimlerine saç tasarım hizmeti veren Samet Zili, global trendleri Türk kadınlarına da getirmek istediğini dile getirdi. Türk kadınları, güncel trendleri takip etmeyi sever. Hizmet alırken de trendi en iyi sunan kuaförlerle çalışmayı ister. Ülkemiz için yeni bir yatırım, istihdam sunmasının yanında Türk kadınları da en trend saç modellerini yakından takip etme şansına sahip olacaklar.

Türkiye'ye yapacağı yatırımla, ülkeye ekonomik katkının dışında kuaförlük sektörüne yeni profesyoneller kazandırmak istiyor. Saç tasarımında kendini geliştirmek, en iyisi olmak isteyenler için çok büyük şans.

Salgın döneminde kuaförlerin ve saç tasarımı yaptırmak isteyenlerin aradığı en önemli özellik hijyendir. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, standart kuaför salonları yerine Villada hizmet vermeyi planlıyor.

Villanın tasarımı, dekoru da öyle sıradan olmayacak. Dünya'nın en önemli İtalyan mimarlarından fikir alınarak Türk mimarları tarafından tasarlanıp yapılacak. Samet Zili: "Yatırımımızdaki önceliğimiz hijyen üzerine" olacak dedi.