Girişimci Samet Zili: Türkiye'ye şube açmaya hazırlanıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Girişimci Samet Zili: Türkiye'ye şube açmaya hazırlanıyoruz

Girişimci Samet Zili: Türkiye'ye şube açmaya hazırlanıyoruz
Haberler.com - Haberler | Yaşam

Avrupa'da şubeleri bulunan Samet Zili Kuaför'ün bir şubesi de Türkiye'de açılması planlanıyor. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, Türkiye'de açmayı düşündüğü saç tasarım merkezini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İş insanı Samet Zili, Londra ve Dubai'deki şubelerinden sonra kendi ülkesi Türkiye'de de 2 şube açacağını açıkladı.

Dünya'nın önde gelen isimlerine saç tasarım hizmeti veren Samet Zili, global trendleri Türk kadınlarına da getirmek istediğini dile getirdi. Türk kadınları, güncel trendleri takip etmeyi sever. Hizmet alırken de trendi en iyi sunan kuaförlerle çalışmayı ister. Ülkemiz için yeni bir yatırım, istihdam sunmasının yanında Türk kadınları da en trend saç modellerini yakından takip etme şansına sahip olacaklar.

Türkiye'ye yapacağı yatırımla, ülkeye ekonomik katkının dışında kuaförlük sektörüne yeni profesyoneller kazandırmak istiyor. Saç tasarımında kendini geliştirmek, en iyisi olmak isteyenler için çok büyük şans.

Salgın döneminde kuaförlerin ve saç tasarımı yaptırmak isteyenlerin aradığı en önemli özellik hijyendir. Ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, standart kuaför salonları yerine Villada hizmet vermeyi planlıyor.

Villanın tasarımı, dekoru da öyle sıradan olmayacak. Dünya'nın en önemli İtalyan mimarlarından fikir alınarak Türk mimarları tarafından tasarlanıp yapılacak. Samet Zili: "Yatırımımızdaki önceliğimiz hijyen üzerine" olacak dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Özge Özpirinçci Burak Yamantürk
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Girişimci Samet Zili: Türkiye'ye şube açmaya hazırlanıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:35:32. #1.14#

title