Girişimci olmaktan asla çekinmeyin EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ESTÜ Mühendislik Fakültesinde öğrencilerle bir araya gelerek iş hayatındaki tecrübelerini aktardı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Küpeli, "Girişimci olmaktan asla çekinmeyin" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesindegerçekleşen "ESTÜ 401 Profesyonel Hayata Geçiş" konulu seminere konuşmacı olarak katıldı.Başkan Küpeli sektörde ve EOSB'deki iş imkanları,aranılan nitelikler ve OSB'de üretim yapan firmaların işe alımlarda izlediği stratejiler gibi konularda öğrencilere bilgi vererek, iş hayatındaki tecrübelerini aktardı. Küpeli, ülke olarak iyi eğitim almış girişimcilerin sayısını artırmaları gerektiğini belirterek, "Ülke olarak bizim için en önemli konu şundan emin olunuz iyi eğitim almış girişimci insanlar yetiştirmek ve bunların sayısının her yıl daha da artması. Bizim çok daha fazla girişimciye özellikle de sizin gibi mühendislik alanlarında yetişmiş kişilerin yeni kuracağı işletmelere ihtiyacımız var. Girişimci olmaktan asla çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı olun

Genç mühendis adaylarına tavsiyelerde bulunan Başkan Küpeli şunları söyledi:

"İşinize ve çalıştığınız yere mümkün olduğu kadar sadık olun. Olayı sadece para kazanmak olarak görmeyin. İşinize kendinizden bir şeyler katın. Sürekli fikir üretin, yaptığınız işi daha iyi ve daha ucuza nasıl yapılabileceği konusunda üst yönetimlerinize yılmadan usanmadan fikir sunun. Araştırmacı olun, sürekli kendinizi geliştirin. Kendinize ve işinize katkınız olsun. Eğitiminize mutlaka devam edin. Kendinizi geliştirmeyi amaç edinin. İmkânınız varsa mutlaka dil öğrenin, yüksek lisans ve doktora yapınız. Tecrübeyle edinilen bilgi en pahalı bilgidir bunu asla unutmayın. Sizler mühendis olarak bir yerde çalışmaya başladığınızda hangi iş olursa olsun işin üretimine ve mutfağına mutlaka giriniz. Eliniz, üstünüz ve başınız kirlensin. Ama işi mutlaka sonuna kadar öğreniniz. Bir makineyi en ince noktasına kadar öğrenin. Girişimci, atik olun ve çekingen olmayınız. Hata yapmaktan korkmayınız. Çalışan insan hata yapar asla unutmayın."

Başkan Küpeli konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Seminerin sonunda ise Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Kaytakoğlu tarafından Başkan Nadir Küpeli'ye teşekkür sertifikası takdim edildi.

Kaynak: Bültenler