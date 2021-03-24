Girişimci Nasife Canbolat, pandemi sonrası güzellik tüyoları verdi
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Girişimci Nasife Canbolat, pandemi sonrası güzellik tüyoları verdi

24.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:54
Girişimci Nasife Canbolat, pandemi sonrası güzellik tüyoları verdi

Girişimci ve iş kadını Nasife Canbolat, muhteşem bir görünüme sahip olmak isteyen kadınlar için yeni saç trendleri hakkında konuştu.

Kuaförlük mesleğiyle iş yaşamında hızla büyüyen başarılı iş kadını Nasife Canbolat, "Kendilerini daha cesur ve modern hissetmek isteyen kadınlarımız, ön perçemlerini açık tonlara boyayabilirler. Koyu renk saçlarının ön kısımlarını platin veya gri beyaz, hatta mavi, yeşil gibi renklerle daha özgüvenli hale getirebilirler" diyerek, "Renkler özgür hissetmenin, ruh halimizi yansıtmanın anahtarıdır" diye konuştu. Doğallığı benimseyen kadınlar için "güneşten açılmış" saçların dikkat çekici olduğunu söyleyen Nasife Canbolat, "Bu görünümü elde etmek için yazı beklemek zorunda değiller. İşini bilen bir kuaförle, saç renginize en uygun tonu bularak, dağınık ışıltılar atabilirsiniz saçlarınıza. Bu sizi hem doğal bir görünüme hem de parlak bir görünüme kavuşturur" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan başarılı iş kadını, "Pandemi bizi çoğunlukla evlerimize hapsetti. Yüzlerimizin güzelliği maskelerin ardında kaldı ancak bu dönemde artık sahne saçlarımızın. Gerek renkli gerek ışıltılı, saçlarımızın güzelliğiyle ön plana çıkabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

Editör - Hande Yüksel Aydın
Hande Yüksel Aydın
Editör
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