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Girişimci kuzenleri 'olumsuz yorumlar' meslek edindirdi

- Girişimci kuzenleri 'olumsuz yorumlar' meslek edindirdi Ordu'da üniversite mezunu kuzenler çevresindekilerin olumsuz yorumlarına rağmen kaz yetiştiriciliğini meslek edindi.

04.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:34

- Girişimci kuzenleri 'olumsuz yorumlar' meslek edindirdi

ORDU - Ordu'da üniversite mezunu kuzenler çevresindekilerin olumsuz yorumlarına rağmen kaz yetiştiriciliğini meslek edindi.

Kabadüz ilçesinde yaşayan üniversite mezunu Hacer Arslan ve Minel Arslan bir yıl öncesinde Ordu il genelinde uygulanan "Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında kaz yetiştirmeye başladı. Adalet ve edebiyat mezunu kafadar kuzenler "Siz yapamazsınız, zarar edersiniz" söylemlerine aldırış etmeden işlerine sıkı sıkı sarıldı. Aradan geçen süre içinde kazların sayısını artırmayı başaran girişimci kuzenler işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Minel Arslan, kaz yetiştiriciliğinin çok keyif verici ve iyi derecede gelir getirici bir iş olduğunu ifade etti. Kaz yetiştirme işine başlamadan önce çok eleştiri aldıklarının altını çizen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuzenimle birlikte başladığımız işimizde çok eleştiriler aldık. Tüm eleştirilere kulağımızı tıkadık ve işimize sıkı sıkı sarıldık. Ufak çapta başladığımız işimizde çok zor olsa da çok iyi yerlere geldik. Büyüttüğümüz civcivlerle aramızda çok güzel bir bağ var. Kuluçka makinesinden çıkarttığımız her civciv bizi anne bildi. Bu duyguyu anlatmam mümkün değil. Bu işi herkese tavsiye ediyorum. Ticari olarak aile ekonomisine ciddi bir getirisi var."

Hacer Arslan, "Çocukluk arkadaşımla birlikte başladığım işinde çok güzel yol aldık. Geçen süre içinde işimizde ilerlemenin yanında yeni yeni insanları tanımak bizim için çok büyük bir farkındalık oldu. Bu projede emeği geçen herkese ve özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve Kabadüz Belediye Başkanımız Yener Kaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeşilada Mahallesi'nde kaz yetiştiriciliği yapan kuzenleri ziyaret eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, girişimcilere her zaman destek olacaklarını söyledi.

Gençleri tebrik ettiğini dile getiren Başkan Kaya, "Genç üniversite mezunu arkadaşlarınızı yürekten tebrik ediyorum. Onlar hepimize çok güzel örnek oldular. Girişimci kızlarımız hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizler de her zaman onların yanındayız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyemizin uyguladığı proje ile kızlarımız farklı bir alanda iş sahibi oldular" şeklinde konuştu.

Girişimci kuzenleri 'olumsuz yorumlar' meslek edindirdi

Kaynak: İHA

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