Girişimci kadınlarla istişare toplantısı

03.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:12

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 7-8-9 Şubat tarihleri arasında Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Eyüpsultan Girişimciler Festivali" öncesi istişare toplantısı düzenledi.



Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve Eyüpsultanlı 196 kişinin 20 farklı branşta el emeği göz nuru eserinin sergileneceği festivalle ilgili katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.



Toplantıda Başkan Köken, şunları söyledi:



"Girişimcilikle ilgili başlattığımız projenin ne şekilde bir seyir izlemesi gerektiğini yapacağımız festivalde daha iyi anlayacağız. Ondan sonra nasıl bir eğitim modeli oluşturacağımıza karar vereceğiz. Başlangıcını yapalım, yeteneklerimizi görelim. Sonraki süreçte hangi bölgelerde neler yapmamız gerektiğini kararlaştıracağız. İçeride ilgi ne kadar? Dışarıda pazar bulabilir miyiz? Bunu araştırıyoruz. Bütün bilgileri bir araya getirmemiz lazım. En doğrusunu nasıl yapabileceğimizi tespit etmek amacıyla bu toplantıyı organize ettik. Bundan sonraki süreci beraber değerlendirelim istedik. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin emeği bizim için çok önemli." - İSTANBUL

Kaynak: İHA