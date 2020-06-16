Girişimci kadınların doğal ürünleri "Avrupa"ya açılıyor Edirne'de girişimci kadınların el emeğiyle ürettikleri kente özgü doğal ürünler, Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki 7 farklı noktada satışa sunuldu.

Edirne'de girişimci kadınların el emeğiyle ürettikleri kente özgü doğal ürünler, Avrupa'ya açılan sınır kapılarındaki 7 farklı noktada satışa sunuldu.

Havsa ilçesinde Edirne Valiliğinin destekleriyle kurulan Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen doğal ürünler, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanların ilgisini çekiyor.

Edirne tarhanası, erişte ve reçel gibi ürünlerin bulunduğu stantlarda ürünlerin tanıtımı yapılırken, üretici kadınlar da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer, yaptığı açıklamada, ürettikleri doğal ürünlerin Avrupa'ya açıldığını söyledi.

Desteğinden dolayı Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür eden Tuncer, kooperatifin kısa sürede gelişerek büyüdüğünü ifade etti.

Ev hanımlarına örnek olacak bir kooperatif kurduklarını vurgulayan Tuncer, şunları kaydetti:

"Kooperatifte ürettiğimiz el emeği ürünlerin hem tanıtımını hem de satışını yapıyoruz. Amacımız Edirne ürünlerinin geniş kitlelere ulaşması. Yurt dışına giriş ve çıkış yapanlar, stantlarımızdan aldıkları ürünleri gönül rahatlığıyla tüketebilir. İsterlerse de sevdiklerine hediye olarak götürebilirler. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında stantlarımız mevcut. Yeni olmasına rağmen güzel bir ilgi var."

Kaynak: AA