Girişimci kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
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Girişimci kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Selda Atay önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

09.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:45
Girişimci kadınlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Selda Atay önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu ziyaret etti.


Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülebilecek projeler ele alınırken, yönetim kurulu üyeleri yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.


Başkan Çerçioğlu ise, dernek yöneticilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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