Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu

Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci kadın istihdamını artırmak için Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci kadın istihdamını artırmak için Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu.

Kadın emeği, kadın gücü ve birlikteliğini sağlamak, kadınların ürettiklerini ulusal ve uluslar arası pazarlara yayabilmek için kooperatifleşme kararı aldıklarını belirten kurucu üyeler Yeşim Uğutmen, Nurten Polat Çelik, Fatma Alçıkaya, Fahriye Sipahioğlu, Şefkat Şenöz, Pakize Kurtul ve Tuğba Büyük isimli girişimci kadınlar 'Üreten Altıneller Kooperatifi' ile İskenderun'un ilk kadın kooperatifi olarak çok iddialı olduklarını söylediler.

Hatay'ın, 600'e yakın yemek çeşidi ile UNESCO tarafından Dünya Gastronomi Şehri olarak kabul edildiğini ve burada alınabilecek yüzlerce yiyecek türü bulunduğunu ifade eden kurucu başkan yardımcısı Nurten Polat Çelik, "İskenderun 'Üreten Altıneller Kooperatifi'nin girişimci kadınları olarak Hatay'ımızın böylesi zengin kültürünü, geleneksel lezzetlerini degˆer bilen ve degˆer katan bir anlayışıyla üreterek, en temiz ve sağlam elden tüm dünyaya ulaştırmak istedik. Sadece ulusal pazarda değil uluslararası pazarda da söz sahibi olmak istiyoruz" dedi. - HATAY

Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu
Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu
Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Girişimci kadınlar Üreten Altıneller Kooperatifini kurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 17:22:03. #1.11#

title