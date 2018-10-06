Girişimci Kadınlar Sertifikalarını Aldı

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun destekleriyle, bir işi ya da iş fikri olan kadınlara yönelik beş gün süren, "Marka ve Pazarlama" eğitimini tamamlayan katılımcılara düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulunun destekleriyle marka iletişimi alanında Amerika ve Türkiye'de edindiği 15 yılı aşkın bilgi ve tecrübesini paylaşan ve bir fark oluşturmak isteyen kadınların, başarılı markalar kurmasına ve geliştirmesine yardımcı olan, "Markanızı Nasıl Pişirirsiniz?" kitabının yazarı kadın girişimci Banu Samancı tarafından, beş gün boyunca verilen, "Marka ve Pazarlama" eğitimi düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Kadınların hamurunda üretmek var

Bir işi ya da iş fikri olan kadınlara yönelik düzenlenen eğitim töreninin kapanışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Yapımız ve sınırlarımız itibariyle çok büyük destekler sağlayamasak da, tek bir kadın da bile fark yaratabilmiş olmak bizim için onur verici. Bizler kadınların ekonomideki varlıklarından çok mutluyuz. Çünkü kadının hamurunda üretmek var. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda, doğru stratejilerle doğru hamleleri yapalım. Bunun için beş gün boyunca eğitim veren Marka Danışmanı Sevgili Banu Samancı marka ve pazarlamaya dair incelikleri paylaştı. Beklentimizin ve kontenjanımızın çok üzerindeki katılım oldu. Bu paylaşımın sizlerin girişimcilik yolculuğuna değer katacağına inanıyorum" dedi.

Akyüz, katılımcılara başarı dileğinde bulundu

Konuşmasında eğitimin çıkış noktasını da değinen Akyüz, "Banu Hanım ile kurulumuzun yolları, şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin Kadın Girişimci Gücü Samsun Buluşması'nda kesişti. Oradaki konuklarımızla yaptığı görüşmelerden edindiği çıkarım sonucu pratik ve anlaşılır bir pazarlama eğitimini nasıl daha geniş kitlelere ulaştırabilirimin arayışına itmiş. Hazırladığı projenin kabul görmesiyle birlikte bu arzusunu Samsun'un da dahil olduğu beş ilde gerçekleştirme imkanı yakalamış oldu. Aslına bakarsanız biz de onu eylül veya ekim ayları içerisinde davet ederek böyle bir eğitim planlıyorduk. Kalp kalbe karşıymış ki, o bizi arayarak bu projesinden bahsetti. ve bugün bir aradayız. Şubat ayında düzenlediğimiz etkinliğin böyle önemli bir eğitime vesile olması bizler için mutluluk verici. Üstelik bundan Şanlıurfa, Ankara, Çanakkale ve Antalya'daki kadın girişimcilerimizin faydalanıyor olması bizim en büyük mükafatımız. Bizlerle beş gün boyunca birlikte olan Banu Hanım'a kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Sıcak anlatımıyla hepimizin duygularına tercüman oldu. Çok keyifli bir eğitim oldu. Bu beş günlük süreçte, önemli kazanımlar elde ettik. Bundan sonraki süreçte umutlarınızın, hayallerinizin ve girişimlerinizin; başarı hikayelerine dönüşmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Samancı: "İsterseniz başarırsınız"

Beş gün boyunca kadın girişimcilerle birlikte olan Eğitmen Banu Samancı ise Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bir ülkenin kadınları ne kadar mutlu olursa, o ülke de o kadar mutlu olur, düsturuyla çalıştıklarını vurgulayan Banu Samancı, "Öncelikle TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz nezdinde hepsi birbirinden enerji dolu üyelerine ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Beş gün boyunca çok güzel paylaşımlarda bulunduk. Ben hayallerine şans veren, deneyen, üreten, mutlu kadınların sayısını artmasını istiyorum. Bunu başarmanın da tek yolu var; Birbirimize yardım etmek. İnanıyorum ki, bir ülkenin kadınları ne kadar mutlu olursa, o ülke de o kadar mutlu olur. Bir şeyleri değiştirebiliriz ve bunun için bir yerden başlamamız gerekir. Bu eğitim projesi sizin seçtiğiniz başlangıç olabilir. İstedikten sonra hedeflerinize de ulaşacağınıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tören, katılım sertifikalarının verilmesi ve hep birlikte pasta kesiminden sonra sona erdi. Mihriban Akyüz ayrıca, Eğitimci Banu Samancı'ya da anı takdiminde bulundu. - SAMSUN