Girişimci Kadınlar - Hasta Kızı İçin Özel Yemek Hazırladı Şirket Sahibi Oldu

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de özel beslenmeye ihtiyacı olan hasta kızı için yemek hazırlayan Safiye Yurtkulu, mutfakta harcadığı zamanı iş hayatına dönüştürerek yemek şirketi kurdu. Ekmek, pilav, makarna gibi yiyecekler yiyemeyen kızına ilk yemeği hazırlayan Yurtkulu, daha sonra ise yanındaki 7 çalışanıyla 500 kişiye yemek hazırlıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 17 yıl önce dünyaevine giren ve bu evlilikten iki çocuğu olan Safiye Yurtkulu'nun (34), 2009'da dünyaya gelen kızı Naz'a çok nadir görülen Maple Syrup Urine Disease (Akçaağaç şurubu, kokulu idrar hastalığı) teşhisi konuldu.



Kızına sebze ağırlıklı yemek hazırlıyor



Hayatı boyunca ekmek, pilav, makarna gibi besinleri yiyemeyecek kızı için ağırlıklı olarak sebze yemeği hazırlayan Yurtkulu, eşinden ayrılınca evini geçindirmek için yemek yapıp satmaya karar verdi.



Sekiz yaşına gelen kızını kimseye emanet etmek istemeyen Yurtkulu, Kemalpaşa ilçesinde kızının adını taşıyan bir yemek şirketi kurdu.



Hayatını adadığı kızını da alıp her sabah yemek şirketinin yolunu tutan girişimci Yurtkulu, hem kızına hem de fabrikalarda çalışan yaklaşık 500 kişiye yemek yapmaya başladı.



"Yola çıkış amacım kızımdı"



Safiye Yurtkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinden ayrıldığı zamanlarda ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını ama hayatının her aşamasında kızının şansına inandığı için asla mücadeleyi bırakmadığını söyledi.



Kızını hiçbir zaman engelli biri olarak görmediğini altını çizen anne Yurtkulu, şöyle konuştu:



"Benim bu yola çıkma amacım kızım Naz'dı. MSUD hastası bir başka değişle 'Akçaağaç şurubu' hastası, istediğini yiyemiyor. Benim kızım özel besinlere beslendiği için kendi işimi yapmaya karar verdim. Kızımın beslenmesi genellikle sebzedir. Tüm sebzeleri tartarak yapıyorum, gram hesabı. Örneğin 200 gram sebze çorbası. Et, et ürünleri, süt ve süt ürünleri kesinlikle yasak. Kızımı getiriyorum yanımda, beraber çalışıyoruz. Hayat bize engel değil. Benim gibi tüm engelli annelerinin yapabileceğini düşünüyorum."



İlk yemeği kızına yapıyor



Her sabah iş yerine getirdiği kızına ilk yemeği yaptığını, ardından ise çalışanlarıyla beraber gün içinde servis yapılacak yemekleri pişirdiklerini anlatan Yurtkulu, iş yerinde üniversitelerin gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun olanların da çalıştığını kaydetti.



Engelli anneleriyle çalışıp onlara bazı şeyleri yapabileceklerine inandırmak istediğini ifade eden Yurtkulu, "İlerleyen zamanlarda o da olacak. Daha da çok büyümek istiyorum. Bir engelli annesi yanımda çalışmaya geldiği zaman çocuğunu da yanında getirmesini istiyorum. Onlara da ayrı bir oda yaparım, özel eğitim öğretmeni de tutabilirim."



Dünya mutfağını öğrenmek istiyor



Ortaokul mezunu olan Yurtkulu, müşterilerine değişik alternatifler sunmak için dünya mutfağını öğrenmek istediğini, ileride İtalya'da bunun üzerine eğitim almayı hedeflediğini kaydetti.



Yemek şirketi çalışanlarından Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu 23 yaşındaki Emine Soylu, mesleği öğrenmek için Yurtkulu'nun yemek fabrikasının çok iyi bir ortam olduğunu söyledi.



Soylu, Yurtkulu'nun bir patron değil de abla gibi olduğunu, kızı Naz'ın da kendisi için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.