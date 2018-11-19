Girişimci Kadınlar Expo 2021'e Hazır

Hatay Üreten Eller Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 19 Kasım Salı günü gerçekleştirilen etkinliğe HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yanı sıra Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Mustafa Dönmez,Hatay Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Nidal Özdemir ve girişimci kadınlar katılım gösterdi.

Proje fikrinin çıkışı ve şu anki durumu ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Kooperatif Başkanı Özdemir, hedeflerinin kadın istihdam sayısını arttırmak ve EXPO 2021 için Hatay'ın ihtiyaç duyduğu tüm çiçeklerin üretimini sağlamak olduğunun altını çizerek 'EXPO 2021'e hazırız mesajını verdi.

Konuşmalarını gerçekleştiren Mustafa Dönmez ise 3 yıl önce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından başlatılan 'Hatay'ın Çiçekleri, Çiftçinin Ekmeği' projesinin artık Hatay Üreten Eller Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak değiştiğini ve 250 girişimci kadının kooperatif üyesi olduğunu belirtti.

BAŞKAN SAVAŞ: HEDEFİMİZ BİNLERCE KADINI İŞ SAHİBİ YAPMAK

Hatay'ın Çiçekleri Çiftçinin Ekmeği Projesi ile Hatay'da peyzaj amaçlı kullanılan bitkilerin çoğunun kadınların emekleriyle üretildiğinin altını çizen Başkan Savaş, "Başlattığımız bu proje kapsamında Hatay'da gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 organizasyonunda kullanılacak bitkilerin de Hataylı kadın üreticiler tarafından yetiştirilmesinin büyük gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz 2021 EXPO'suna kadar sadece 250 kadını değil binlerce kadın ile anneyi iş sahibi yaparak çocuklarının eğitim masraflarına katkı sunmak. Bu bizim görevimiz. Önümüzdeki zaman zarfı içerisinde kendi tohumlarımızı üretmeyi ve bunun sonucunda da kırsaldan kalkınmayı amaçlıyoruz. Organik ve pazarlama evrelerini de sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmaların sonunda Hatay Üreten Eller Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi proje ekibine teşekkür belgeleri takdim edildi.