Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
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Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor

27.02.2021 08:20 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:24
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor

ADANA'nın güney kesiminden dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek kurduğu Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kış mevsiminin sebzelerinden elde edilen doğal pürelerle erişte yapımına başlandı.

ADANA'nın güney kesiminden dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla bir araya gelerek kurduğu Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde kış mevsiminin sebzelerinden elde edilen doğal pürelerle erişte yapımına başlandı. Kooperatif Başkanı Suna Çetin, pandemi dönemi daha çok sebzeli ve zerdeçallı eriştelerin ilgi gördüğünü belirtirken, ayda 800 kilograma kadar üretim yaptıklarını kaydetti.

Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, mevsim sebzelerinden erişte yapımına başladı. Ev ekonomilerine katkı sağlamak için bir araya gelen çok sayıda kadın girişimci, pancar, havuç, domates, ıspanak gibi sebzeleri haşlayarak püre haline getirip, taze yumurta, un ve tuz ilave ettikten sonra yoğurdukları hamurla doğal ve taze erişte üretiyor. Aynı yöntemle tam buğday ve zerdeçallı erişte de yaptıklarını dile getiren Kooperatif Başkanı Suna Çetin, pandemiyle birlikte bu ürünlere yoğun talep olduğunu belirtti.

SEBZELİ VE ZERDEÇALLI ERİŞTEYE YOĞUN TALEP

Pandemi döneminde daha çok sebzeli ve zerdaçallı eriştelerin satışlarında artış olduğunu ifade eden Suna Çetin, haftada 250- 300 kilogram olmak üzere talebe göre ayda 800 kilograma kadar üretim yaptıklarını söyledi. Kooperatiflerine gelen, sosyal medyadan ulaşan vatandaşların yanı sıra Adana'da 50 satış noktasına ulaştıklarını belirten Çetin, "Kentimizin yanı sıra Antalya, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve diğer birçok ile ürünlerimizi gönderiyoruz. Reçel ve tatlılarımızın yanı sıra bu hafta erişte yapımına başladık. Kış mevsiminin sebzelerini haşlayarak tamamen kendi pürelerinden doğal ve taze erişte elde ediyoruz. Pandemi dönemi yoğun talep üzerine daha çok sebzeli ve zerdaçallı eriştelere yoğunlaştık" dedi.


Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor
Girişimci kadınlar ayda yaklaşık 1 ton doğal erişte üretiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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