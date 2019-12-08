Girişimci kadın yeteneğini hayalleri ile birleştirmek istiyor

08.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:53

Biyoloji bölümünden mezun olan Gözde Ayçiçek, mesleğini yapamayınca annesiyle girdiği iddia sonucu vaktini amigurumi denilen örgü bebekleri yaparak geçirmeye başladı. Ayçiçek şimdi ise bu yeteneğini ticarete dönüştürmek ve hem kendine hem de akranlarına istihdam sağlamak amacıyla atölye kurmak istiyor.



Uşaklı 27 yaşındaki Gözde Ayçiçek, biyoloji bölümünü bitirdikten sonra ailesinin yanına geldi. İş imkanı bulamadığı için mesleğini yapamayan Ayçiçek annesinin internetten bakarak öğrendiği amigurumi denilen örgü bebekleri, annesiyle girdiği bir iddia sonucu kendi de yapmaya başladı. Bir süre sonra kendisini oldukça geliştiren Ayçiçek, annesinin hobisini kendi mesleğine çevirmeye karar verdi. Yakın çevresi tarafından oldukça beğenilen örgü bebeklerin sosyal medya üzerinden satışını da yapmaya başlayan Ayçicek, ürünlerini organik ipler kullanarak yaptığını ve gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini vurguluyor. Ayçiçek, çocuklar için yaptığı oyuncaklar dışında dekoratif ürünler de yapıyor. Sanatla iç içe bir yaşam hayal ettiğini belirten Ayçiçek, atölye kurma hayaline kavuşup kendi akranlarına da iş imkanı sağlamayı hedefliyor.



Yaklaşık 1 senedir örgü bebek yaptığını belirten Ayçiçek, "Yaptığım işin uluslararası adı 'amigurumi', Türkiye'de bez veya örgü bebek olarak geçiyor. İplik, tığ ve bazı örgü aparatlarıyla birleştirilerek yapılan bir oyuncak. Üniversiteyi bitirdikten sonra ailemin yanına geldim. Annem de internette gördüğü bu amigurumi örneklerinin tariflerini yapmaya çalışıyordu. Bana da sorular soruyordu; 'Burada ne yazıyor, kaç ilmek atacağım' veya 'Bunun rengi ne olsun' diye. Ben de dedim ki 'Ben senden daha güzel yaparım, hadi bakalım aynısından ikimiz yapalım hangimizinki daha güzel olacak' diye bir inatlaşma sonunda başladım. Şu ana kadar yaptıklarım öğrenmekti. Sonrasında sosyal medyada kendi hesaplarımı açarak satış yapmaya yeni başladım. Çevreme birkaç tane sattıktan sonra ilerideki hedefim de atölye gibi bir yer açıp bu yaptıklarımı hem sergilemek hem de yaptıklarımı başka insanlara öğretmek" diye konuştu.



"Benim hobim, onun mesleği olacak"



Kızını desteklediğini belirten anne Şengül Ayçiçek ise, "Onun için güzel bir uğraş biz bunu hobi olarak görüyoruz ama şu anda artık meslek haline getirilmiş bir şey. Kendi istediği şekilde mesleği dışında bir şey yaptığı için anne-baba olarak ilk aşamada düşüncemiz farklı ama kendisi çok mutlu. İnşallah hedeflediği atölye türü yeri de açıp orada hem öğretebilir hem gençlerimiz açısından üretkenlik olur. Hedefi o, inşallah olur" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA