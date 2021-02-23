Girişimci kadın İŞKUR'dan aldığı destekle koyun yetiştiriciliğine başladı
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Girişimci kadın İŞKUR'dan aldığı destekle koyun yetiştiriciliğine başladı

23.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:23
Girişimci kadın İŞKUR'dan aldığı destekle koyun yetiştiriciliğine başladı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde girişimci Azime Şen, İŞKUR'dan aldığı destekle hayvan yetiştiriciliği hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde girişimci Azime Şen, İŞKUR'dan aldığı destekle hayvan yetiştiriciliği hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteğinden haberdar olan Şen, koyun yetiştiriciliği üzerine proje hazırlayarak başvuruda bulundu.

"Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik" kapsamında görevli komisyon tarafından incelenen proje uygun bulundu.

Şen, 45 bin TL kuruluş desteği ödeneğiyle 30 koyun alarak ilçede kurduğu ağılda hayvanlarına bakmaya başladı.

Hedefinin sürüsünü büyütmek olduğunu belirten Şen, hayaline kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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