Girişimci kadın, evinde kurduğu "mini atölye" ile ailesinin geçimini sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Girişimci kadın, evinde kurduğu "mini atölye" ile ailesinin geçimini sağlıyor

01.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:14
Girişimci kadın, evinde kurduğu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ailesinin geçimini sağlamak için evinin bir odasını atölyeye çeviren girişimci kadının yaptığı süs eşyaları, ilçe dışından da rağbet görüyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ailesinin geçimini sağlamak için evinin bir odasını atölyeye çeviren girişimci kadının yaptığı süs eşyaları, ilçe dışından da rağbet görüyor.

Eşinden boşandıktan sonra 10 yaşındaki oğlu ile 70 yaşındaki annesine bakabilmek için harekete geçen 30 yaşındaki ev hanımı Seda Özertürk, 3 ay önce Kilis'te ahşap öğreticisi bir yakınından öğrendiği süsleme sanatını sosyal medyadan izlediği videolarla geliştirdi.

Özertürk, daha sonra Şarkışla'ya yerleşerek, bu işini daha da geliştirmek için Esentepe Mahallesi'ndeki evinin bir odasını mini atölyeye dönüştürdü.

Fotoğraf çerçevelerinden kokulu taş ve tespihe kadar birçok alanda hayal gücünü sanatına aktaran Özertürk'ün el emeği göz nuru ürünleri, kısa zamanda sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi gördü.

Telefondan da siparişler almaya başlayan Özertürk'ün ürettiği süs eşyaları, ilçe dışından da rağbet görüyor.

Özertürk, AA muhabirine, eşinden boşandıktan sonra ailesinin geçimini sağlamak amacıyla bu işe başladığını söyledi.

Ailesine destek olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Özertürk, "Yaptığım işleri daha çok sosyal medya ve internette video izleyerek öğrendim ve kendimi geliştirdim. İşimi severek yapıyorum." dedi.

Özertürk, siparişini aldığı resimleri, hazırladığı ahşap kalıplara yerleştirerek özel boyalarla ölümsüzleştirdiğini vurguladı.

Saç telinden tespih de yapıyor

Yaptığı ürünlerin ilçe dışından da rağbet gördüğüne dikkati çeken Özertürk, şunları kaydetti:

"Bu işe başlayalı 3 ay oldu, 60 tablo bitirdim. 25 tanesi şehir dışına, geri kalanı da ilçemizde satıldı. Kokulu taşlar, kahve yanı lokumluklar, sunumlar, çeşitli kedi bibloları ve çerçeveler ile epoksi tespihler de üretiyorum. Bu tespih, müşteriden alınan saç telinden yapılan bir üründür ve ömürlük bir hediyedir."

Bir resmi tablo haline getirebilmek için 3 gün uğraştığını anlatan Özertürk, "Resmi, özel bir dekupaj tutkalıyla yapıştırıyorum, rölyef pasta ile kabartmalarını veriyorum. Kabartmanın ardından da resimle bütünleşerek renk katıyorum." diye konuştu.

Özertürk, gücünün yettiği kadar ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için bu işi yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mehmet Topal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Terör Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Girişimci kadın, evinde kurduğu "mini atölye" ile ailesinin geçimini sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:56:15. #1.14#
title