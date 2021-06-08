Girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştılar
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Girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştılar

Girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında, girişimcilik eğitimlerinde konuk edilen girişimciler, deneyimlerini girişimci adaylarıyla paylaştı.

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında, girişimcilik eğitimlerinde konuk edilen girişimciler, deneyimlerini girişimci adaylarıyla paylaştı. Bu kapsamda Basque Culinary World Prize'da iki yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasına giren Türk şef Ebru Baybara Demir de tecrübelerini girişimci adaylarıyla paylaştı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Adana Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerini kapsayan proje kapsamındaki girişimci adayı eğitimlerinin devam ettiği belirtildi.

"SOSYO-EKONOMİK UYUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR"

ICMPD Proje Müdürü Pınar Yapanoğlu, Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan Suriyelilerin girişimcilik becerilerini geliştirerek toplumdaki sosyo-ekonomik uyumun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan eğitimlere, başarılı girişimcileri de konuk ederek, anlattıkları öykülerin girişimci adaylarına ilham kaynağı olmasını hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda Ebru Baybara Demir, kurucuları arasında yer aldığı 'Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Katılımcıların çörek ve ekmek üretimi konularında teorik ve pratik tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirilerek meslek edinmelerini amaçlayan Ekmek Çörek Atölyesi Projesi kapsamında yaptıkları çalışmalara değinen Demir, "'Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi'ndeki amacımız ise orta vadede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemesi beklenen iklim değişikliği ve kuraklığa karşı su, enerji ve gübre istemeyen toprağımıza en uyumlu yerel tohumu bulmak ve çoğaltmaktır. Bu sayede toprağı ve doğayı yaşatmak projenin temel amaçlarındandır" diye konuştu. Demir, projenin öncelikli amaçlarından birinin de Suriyeli kadınların toplumsal entegrasyonunun sağlanması olduğunu kaydetti.

KATILIMCI KADINLARIN GELİR ELDE ETMESİ HEDEFLENİYOR

Halep Sabunu Projesi hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunan Demir, bu projedeki amaçlarının ise katılımcıların eğitim programı aracılığıyla Halep sabunları üretimi konusunda teorik ve pratik tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilip meslek edinmeleri olduğunu vurguladı. Demir, "Proje kapsamında, üretim eğitimlerinin yanı sıra okuma ve yazma dersleri ile toplulukların entegrasyonunun sağlanması da amaçlanmıştır. Projenin diğer bir amacı ise kurulacak kooperatif yapısı ile katılımcı kadınların kimseye ihtiyaç duymadan sürdürülebilir gelir elde etmesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

ICMPD Kıdemli Proje Müdürü Pınar Yapanoğlu, Türkçe ve Arapça olarak iki dilde online ortamda verilen eğitimlerin yaz boyu farklı gruplar ile devam edeceğini, bu eğitimler için başvuruların devam ettiğini, hedeflerinin 11 şehirde toplamda 5000 girişimci adayına ulaşılmak olduğunu kaydetti.


Girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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