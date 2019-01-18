Girişimci adayları iyi uygulamaları yerinde inceledi
BTSO'nun 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nden faydalanan kursiyerler, Bursa AB Bilgi Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyon kapsamında Avrupa Birliği destekleriyle Karacabey'de kurulan soğuk hava tesisini inceleyerek, destek süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.
BTSO'nun 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nden faydalanan kursiyerler, Bursa AB Bilgi Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyon kapsamında Avrupa Birliği destekleriyle Karacabey'de kurulan soğuk hava tesisini inceleyerek, destek süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.
Kaynak: Dunya.com