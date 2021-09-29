Girişimci Adayı Öğrencilere Deneyim Odaklı Teknik Gezi Düzenlendi

ÇANKIRI (Habermetre) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu ve GençBizz Lise Girişimcilik Programları kapsamında TR82 Bölgesi'nde eğitim gören tarım meslek lisesi öğrencilerinin mesleki kapasite gelişimine yönelik deneyim odaklı teknik gezi ve ziyaretler düzenledi.

Hazırladıkları projeleriyle Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu ve GençBizz Lise Girişimcilik Programlarına katılım sağlayan Çankırı Şehit Mehmet Ata MTAL ( Tarım Meslek Lisesi) öğrencileri, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Bursa'ya düzenlediği deneyim odaklı teknik gezi ve ziyaretlere katıldı.

Öğrenciler Teknik Gezi Kapsamında Profesyonellerle Buluştu

Ziyaretlere katılan girişimci adayı öğrencilerin beşi Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu, altısı ise GençBizz Girişimcilik Programına katılım sağlamaları nedeniyle bu teknik ziyarete katılma hakkı elde etmiş oldu. Tarım ve hayvancılık alanlarından toplam 11 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı teknik gezi 23-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrenciler program kapsamında Bursa Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karakaş Fidecilik, EVKE Zeytinyağı Fabrikası, Feyz Çiftliği, Ada Agro, Erçat Gıda Hayvancılık ile Şahdem Tarım ve Hayvancılık firmalarına inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi. Program çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde kurumdan destek alan dört işletmeyi de ziyaret eden öğrenciler, tarım alanında iş dünyası profesyonelleriyle buluşarak onların deneyim ve tecrübelerinden yararlanma imkanı elde etti. Öğrenciler programın son gününde ise Bursa Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline katıldı.

Gezi Sayesinde Yeni Fikirler Edindik

Gezi sayesinde tarım alanında yeni teknoloji ve sistemleri yakından görme imkanı elde ettiklerini dile getiren öğrenciler şöyle konuştu;

"Fide yetiştirme seralarında düzenekler çok hoşuma gitti. İnsan gücü azaltılmış, maliyetten, zamandan oldukça tasarruf edilmiş gayet güzel bir işletmeydi. "

"İş olanağı ile ilgili yeni fikirler aldık. Fidecilik işletmesinde doğayla baş başa ve kolay fide yetiştiriciliği benim çok hoşuma gitti. Zeytinyağı fabrikasında ise hoşuma giden şey ağaçların arasında doğanın tam ortasında çok güzel mevkiye sahip bir fabrikaydı. "

"Fide yetiştirme seraları için; tarımın en kolay şekilde en hızlı nasıl yapılacağını gördüm. Yetkililerden aldığımız bilgiler sonucunda tarımın önümüzdeki 50 yıl boyunca çok güçlü olacağı bilgisini aldık. Makineleşme ile hem zamandan hem işten kazanılacağını gördüm. Zeytin yağı üretim tesisi için; Fabrika daha makineleşme olmadığı için görsel olarak tam bilgi alamadım. Ama anlatılanlardan çıkardığım sonuç doğru makineleşme ile yüksek verim elde edilebilir. "

"Feyz Çiftliği: Bir çiftlik olarak çok iyi bir şekilde yapılanmış gelişmiş oldukça teknolojik bir yapıya sahip bugün gezdiğimiz yerlerden en beğendiğim yer burası oldu; Ada Agro Hayvan Çiftliği: iş güvenliği hayvan bakımı açışından güzel bir yer aynı zamanda hijyen ortamı da sağlanmış. "

Öğrencilerimiz Üretim Konusunda Deneyim Kazandı

Program kapsamında öğrencilere eşlik eden öğretmenler ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi;

"Fide üretim işletmesinde biyo-güvenlik önlemleri uygulaması benim için yeni bir deneyim oldu. Fidelerin el değmeden üretimi hijyenik açıdan önemli. Otomasyon uygulamaları el değmeden ekim işaretleme sulama ve hasat işlemlerinin bitki sağlığının korunması, ürün kalitesi ve rekoltenin artırılması yönünden elzem olduğunu öğrendik. "

"Karacabey Feyz Çiftliği gördüğüm en mükemmel süt işletmesiydi. Hayvan takibi güzel, kendi yemlerini yapmaları, merkezi kontrol sistemi olması, hayvanın günlük süt verimini ve günlük yem tüketimi sistematik takip etmeleri güzeldi. Verim süper, tarım ve hayvancılık olarak iş istihdamı bakımından mükemmel bir işletme diyebilirim. "

"Zeytincilik işletmesinin henüz faaliyete geçmemiş olmasının biraz talihsizliğimize denk geldiğini düşünüyorum ancak cihazların çalışma prensiplerinin ve atık yönetiminin detaylı anlatılması bu durumu telafi etti. Zeytinyağının en sağlıklı yağ ürünü olması nedeniyle ilgimi çeken noktalar zeytin hasadında üreticilerin hangi noktalara dikkat ettiğini ve zeytinin yağının çıkarılmasında hangi üretim proseslerinden geçtiğini yerinde incelemiş olduk. Böylelikle tarım alanı öğrencilerinin Çankırı bölgesinde iklimsel şartlar nedeniyle yetiştirilmeyen bir ürünün nasıl elde edildiğiyle ilgili önemli deneyim kazandıklarını düşünüyorum. "

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından tarım meslek lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen deneyim odaklı teknik gezi ve ziyaretle Bölgede tarım temalı tek okul olan Şehit Mehmet Ata MTAL öğrencilerinin mesleki gelişimlerinin sağlanması, meslekleriyle ilgili farkındalık oluşturulması ve iyi uygulamaları yerinde görmeleri amaçlanıyor.

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.

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