Girişim Sermayesi Destekleme Programı Başvurularının Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Girişim Sermayesi Destekleme Programı'na (Tech-InvesTR) yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1.8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Girişim Sermayesi Destekleme Programı'na (Tech-InvesTR) yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını duyurdu. Toplam 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun desteklenmesi kararı alındı. TÜBİTAK'ın 100 milyon TL'lik bütçe ayırdığı program ile birlikte hayata geçecek fonların 5 yıl içinde 1.8 milyar TL'lik bir kaynak oluşturması bekleniyor. Alınan kararları sosyal medyadan duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programla kurulacak fonların erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacağını kaydetti.

"Bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1.8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak"

Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını destekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla "Girişim Sermayesi Destekleme Programı" oluşturulmuş ve programın sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla da TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda, 14 Haziran'da çağrıya çıkılarak 30 Eylül'e kadar başvurular alınmıştı. Programın kısa adı Tech-InvesTR olarak belirlenirken bu çağrıya, 13 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 9 Teknoloji Transfer Ofisi, 1 Araştırma Altyapısı olmak üzere toplam 23 kuruluştan 34 talep geldi. 23 kuruluş, 10 farklı fona katılabilmek üzere ortaklık önerisinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK, teknoloji tabanlı girişim sermayesi ekosistemine büyük katkılar sunması beklenen proje önerilerinin tamamına destek kararı verdi. Alınan kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı çağrı sonuçlarını açıkladık. Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1.8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak" açıklamasında bulundu.

"Hem girişimcimizin hem de yatırımcımızın bu ekosistemin sağladığı fırsatların farkında olarak hareket etmesini, kazanmasını istiyoruz"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Varank, "Türkiye'nin en büyük ve en geniş paydaşlı ilk programının ülkemiz için oldukça önemli kazanımlar sağlayacağının bilincindeyiz. Program kapsamında kurulacak 10 fonun 1.8 milyar TL'lik bir kaynakla buluşarak bunu girişimcilere sunacak olması, Milli Teknoloji Hamlemizin yapı taşlarından olacaktır. Tüm dünya bu tip fonların desteğiyle gelişip ticarileşen teknoloji tabanlı şirketlerin başarı hikayeleriyle dolu. Bakanlığımız ve TÜBİTAK olarak erken aşama teknoloji girişimlerini teşvik etmeye yönelik desteklerimize devam edeceğiz. Hem girişimcimizin hem de yatırımcımızın bu ekosistemin sağladığı fırsatların farkında olarak hareket etmesini, kazanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk aşamada üçüncü taraf ulusal ve uluslararası kurumsal ve bireysel özel yatırımcılardan yaklaşık 750 milyon TL ek kaynak geleceği tahmin ediliyor.

TÜBİTAK, Tech-InvesTR için 100 milyon TL bütçe ayırdı. Fonlara katılacak teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri ve araştırma alt yapılarından yaklaşık 112 milyon TL ilave kaynak bekleniyor. Ayrıca, ilk aşamada üçüncü taraf ulusal ve uluslararası kurumsal ve bireysel özel yatırımcılardan yaklaşık 750 milyon TL ek kaynak geleceği tahmin ediliyor. Kurulacak fonların Hazine ve Maliye Bakanlığının katkısı ile birlikte 5 yıl içinde yaklaşık 1.8 milyar TL'lik bir kaynağa ulaşması hedefleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından getirilecek bu kaynaklarla oluşturulacak fonlar, 5 yıl içerisinde Türkiye'de yerleşik "start up'lara" yatırım yapacak ve bu girişimleri büyüterek ticarileştirilmelerini sağlayacak. Bununla birlikte teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile araştırma altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikimi sağlanacak ve bu kuruluşlarda ticarileşme bakış açısı geliştirilmiş olacak. - ANKARA