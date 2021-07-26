Girişim grubu, Ege'ye bir bilim kampı kazandırmak adına kolları sıvadı
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Girişim grubu, Ege'ye bir bilim kampı kazandırmak adına kolları sıvadı

Girişim grubu, Ege'ye bir bilim kampı kazandırmak adına kolları sıvadı
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir'in köklü ailelerinden birkaçı bir araya gelerek, kentte kazandıklarını bölgenin ve ülkenin geleceği olan yeni nesillere aktarmak için örnek bir projeye imza atıyor.

Pozitif bilimlerin ve teknolojinin ekonomiden siyasete kadar küresel gelişime yön verdiği günümüzde, Ege Bölgesi için anlamlı bir adım atılıyor. İzmir'in önde gelen bazı köklü ailelerinin temsilcileri, bölgeye bir bilim kampı kazandırmak adına harekete geçti.

Ege ve İzmir'den kazandıklarını yine bu topraklara harcamak isteyen ailelerin ortaya koyduğu sosyal sorumluluk projesini, girişim grubu adına iş insanı Sinan Can anlattı.

Projeyi bir bilim ve pozitif düşünce yaşam merkezi olarak tanımlayan Can, "12 ay boyunca faliyet gösterecek bir popüler bilim merkezi, bilim müzesi, açık ve kapalı olmak üzere konferans salonları ile yeni fikir ve teknolojiler için çalışma alanları kurmak istiyoruz. Bu kapsamda oluşacak bilim kampı için önceliğimiz İzmir olmakla birlikte Muğla da alternatif konumda. Bu kampın kent merkezlerinden çok kıyı bandındaki turistik merkezlerden birinde kurulması proje için önem taşıyor." dedi.

"YILDA 120 BİLİM İNSANI GELECEK"

Çok sayıda bilim insanının gençlerle ve katılımcılarla buluşağını söyleyen Can, "Her 45 günde bir gibi düşünerek yılda en az 9 organizasyonun gerçekleşmesi gerektiği fikrindeyiz. Bilim kampı ifadesinin hakkını vermek adına yılda 120 bilim insanını 2500 ila 3000 katılımcıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcılar ve ortaya fikir ve çalışma koyan gençlerin de buluşması için bir zemin yaratılmış olunacak." ifadesini kullandı.

Projenin sosyal sorumluluk projesi olduğunun altını çizen Can, "Bizim bu iş için fikri ve manevi destek dışında bir beklentimiz yok. Etkinliklere katılımların ücretlerini de kampın sabit giderleri ve davet edilecek bilim insanlarının masrafları için harcayacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler

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