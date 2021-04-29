Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz hisse kodu nedir?

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK'ya ve Borsa İstanbul'a başvuru işlemlerini tamamladı. Peki, Girişim Elektrik halka arz ne zaman? Girişim Elektrik halka arz hisse kodu nedir?

Son dönemde halka arz takviminde enerji şirketleri öne çıkarken bir başka enerji şirketi Girişim Elektrik A.Ş. de halka arz sürecini başlattı. Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi.

GİRİŞİM ELEKTRİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Girişim Elektrik halka arz sürecini başlattı. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. halka arz için SPK'ya ve Borsa İstanbul'a başvuru işlemlerini tamamladı. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde halka arzını gerçekleştireceğini açıklayan şirket, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz başvuru dosyasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul'a teslim ettiğini bildirdi.

Girişim Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M.Behiç Harmanlı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Halka arz ile kurumsal yapımızı güçlendirmeyi, markalaşma ilkelerini geliştirmeyi, sektörel büyüme hedefimize ivme kazandırmayı ve bu zamana kadar kazandığımız tecrübelerle elde ettiğimiz değeri yatırımcılarımızla paylaşmayı amaçlıyoruz'' dedi.

Girişim Elektrik'in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ettiğini ve 235 milyon TL net kâra sahip olduğunu kaydeden Harmanlı, "Ülkemize önemli bir katma değer sağlayan Girişim Elektrik, yenilenebilir enerjinin bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, kazançlı ve ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Şimdi yeni hedeflerimizle bu faydayı en üst seviyeye çıkaracağız" açıklamasını yaptı.