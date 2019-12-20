Girişim dünyasının liderleri ScaleUp Summit Ankara'da buluştu

20.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:23

Başarıya ulaşmış girişimciler ve yatırımcıları Ankara girişimcilik ekosistemi ile buluşturan ScaleUp Summit Ankara'da yenilikçi ve büyüme odaklı yaklaşıma sahip girişimciler, deneyimlerini paylaştı.

Türkiye'de girişimciliğe odaklanan en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye, girişimcilere kapılarını açarak girişimlerin uluslararası mentör ve pazarlara erişmesine aracılık ediyor. Bu kapsamda Akbank ana sponsorluğu, Arvento, Picus Security ve Pegasus Havayolları desteği ve Biletino, BTS, ODTU Teknokent ve Viveka partnerliği ile düzenlenen ScaleUp Summit etkinliği 19 Aralık'ta Wyndham Ankara'da gerçekleştirildi.

Fikir önderleri Ankaralılara ilham kaynağı oldu

Daha önce İstanbul ve İzmir'de gerçekleşen ScaleUp Summit'in Ankara buluşmasında, başarıya ulaşmış şirketler girişimcilik yolunda kazandıkları değerleri paylaştı ve büyüme aşamasında dikkat edilmesi gereken konular konuşuldu.

Bulundukları ekosistemlerde fark yaratan etkin girişimcileri destekleyen Endeavor Türkiye'nin Ankara'da düzenlediği etkinlikte fikir önderleri, büyüme hedefi olan girişimcilere inovatif yaklaşımlar sunarak farklı bakış açıları geliştirmelerine aracı oldu. Yerel ekosistemi destekleme vizyonuyla düzenlen Ankara ScaleUp Summit, Ankaralı girişimcilere Endeavor'ın destekleri hakkında bilgi de sundu.

30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Endeavor'ın ağında bulunan Ankaralı girişimciler ve mentörler de, kariyer yolculuğunda zirveye tırmanmak üzere olan başarılı girişimcilere ayna tuttu ve Ankara girişimcilik ekosistemini geliştirmek adına tavsiyelerde bulundu

İlham veren hikayeler zirveye damgasını vurdu

ScaleUp Summit Ankara, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen'in konuşması ile başladı. Konuşmasında Scale-up şirketleri kuran girişimcilerin ekosistemlerin gelişmesindeki etkisine dikkat çeken Türkmen, Endeavor olarak 30 ülkede girişimcilik ekosistemlerini desteklediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için girişim ekosistemini desteklemek, pazardaki büyüme potansiyeli en yüksek olan girişimcileri tespit edip global mentör ağımızın desteğiyle onların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak anlamına geliyor. Etkinlikte dinlediğiniz Foriba, Arvento ve Picus'un kendi Endeavor hikayeleri, verdiğimiz desteklerin ve Endeavor yapısının çok güzel örnekleri. Biz, Türkiye'deki Scaleup şirketlerin dünyaya açılan kapısı olmak istiyoruz."

Etkinlikte iki Endeavor Girişimcisi, Foriba'nın kurucu ortak ve CEO'su Koray Bahar ile Arvento'nun kurucu ortağı, Özer Hıncal, şirketlerinin yurt dışı faaliyetlerinden ve global düşünmenin öneminden bahsetti. Siber güvenlik alanında küresel başarı yakalayan ve Gartner'ın Security and Risk Management 2019 raporuna "Cool Vendor" olarak girerek bir ilke imza atan Picus Security'nin kurucuları Volkan Ertürk ve Alper Memiş ise, sağlıklı bir partnerlik dinamiklerinin şirketlerinin büyümesindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin en başarılı girişimleri arasında olan Insider'ın kurucu ortaklarından Muharrem Derinkök, Insider'da nasıl bir kurum kültürü oluşturduklarını anlattı.

Girişimciler İçin İki Özel Seans: Satış & Pazarlama ve Yatırım

Türkiye'nin en çok elektronik belge işleyen lider e-dönüşüm firması Foriba'nın CEO'su Koray Bahar ve Çözüm Direktörü Kenan Açıkelli, şirketlerinin ürün ve hizmetlerini sunma noktasında en önemli hamleleri gerçekleştirdiği satış ve pazarlama konusunda girişimcilere nokta atışı bilgiler verdi.

Türkiye ekonomisine yön veren şirketlere ve Fortune 500'de listelenen en büyük teknoloji şirketlerine danışmanlık hizmeti sunan BTS Legal Avukatı Okan Arıcan ve Picus Security Strateji Direktörü Sami Can Tandoğdu'nun yer aldığı özel seansta ise Ankaralı girişimcilere yatırım aşamasındaki adımlar ve doğru süreç yönetimi konusunda ipuçları verildi.

Ankara'da girişim ekosisteminin gündem maddelerinden biri olduğu etkinlik, DCP'den Altan Küçükçınar ve Wamda Capital'den Kaan Kalıpçı'nın Ankara'daki yatırımcılar için verdiği öneriler ile devam etti. Dev teknoloji firması Atlassian'ın yatırımıyla Türkiye'de en yüksek satışlardan biri olan OpsGenie'nin kurucu ortağı Berkay Mollamustafaoğlu'nun OpsGenie'nin ilham veren hikayesiyle son buldu.

Kaynak: Bültenler