Giriş ve çıkışların kapatıldığı Denizli'de vatandaşlar polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı Denizli'de gece 24.00 itibariyle giriş çıkışlar kapatıldı.

Denizli'de gece 24.00 itibariyle giriş çıkışlar kapatıldı. Giriş çıkışların kapatılmasıyla evlerine ya da ailelerin yanına gitmek için yola çıkan birçok vatandaş geri gönderildi.

Dünyayı sarsan korona virüs nedeniyle Türkiye'de görülmesinin ardından üst düzey tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde ulusa seslendi. 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamına 20 yaş ve altını ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışları yasakladı. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi aldığı karar ile 15 gün süre ile kente her türlü girişi yasakladı. İlden çıkış için temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi başta olmak üzere ticari faaliyetler gerçekleştiren araçlarına izin verildi. Denizli'de birçok farklı noktada Emniyet ve Jandarma ekipleri yolları kapattı. Ailelerinin ya da evlerine gitmek için yola çıkan birçok vatandaş ise geri gönderildi. Polis ekiplerinin çevirerek geri gönderdiği vatandaşlardan bazıları "Denizli'de kalacak yerimiz yok. Haberi duyar duymaz yola çıktık ama yetişemedik. Bilmiyoruz ne olacak bakalım" şeklinde konuştu. Öte yandan ticari yük taşıması yapan araçlar yasaktan etkilenmezken kimi araçlar valiliklerden alınan izin belgeleri ile yolarına devam ettiler. Birçok vatandaş ise geçiş için polis ve jandarma ekiplerini ikna etmeye çalışmaları ise gözlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA