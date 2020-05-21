Giriş ve çıkışlara açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda düzenleme
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Giriş ve çıkışlara açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda düzenleme

KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açılmasının ardından sınır kapısı önünde iş makineleri ile düzenleme çalışması yaptı.

Giriş ve çıkışlara açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda düzenleme
21.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:03

KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açılmasının ardından sınır kapısı önünde iş makineleri ile düzenleme çalışması yaptı.

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Dereköy Sınır Kapısı ile ilgili aldığı kararı açıkladı. Açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak vatandaşların 14 gün boyunca evlerinde izolasyona alınacağı belirtilerek, vatandaşların alınan tüm tedbirleri uymaları istendi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün itibarıyla Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açılmıştır. Ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımız 14 gün boyunca evlerinde izolasyona alınacaktır. Ülkemize giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturma iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşlarının belirlenen yerlerde 14 gün karantina uygulanmasına dair alınan 07.05.2020 tarih ve 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararının iptaline, ilimize Dereköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş yapan kişilerin gerekli kontrollerini müteakip 14 gün izolasyon ve izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi."

Dereköy Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara açılmasının ardından Kırklareli Belediyesi ekipleri, sınır kapısı önünde iş makineleri ile düzenleme çalışmalarında bulundu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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