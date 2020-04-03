Araç giriş çıkışlarının yasaklandığı şehirler hangileri? Hangi şehirlerde araç giriş çıkış yasağı var? Giriş çıkış yasağı olan şehirler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavrüs tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren bazı şehirlere giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu. Peki, hangi şehirle giriş çıkış yasağı geldi? İşte Türkiye'de giriş çıkışların yasaklandığı şehirler. Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, bazı şehirlere giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Peki, hangi şehirler giriş çıkışa kapatıldı. Karantina uygulanan şehirler. Giriş çıkış yasağı olan şehirler? ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANAN ŞEHİRLER HANGİLERİ? Erdoğan "Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız." dedi. 1. Adana 2. Ankara 3. Antalya 4. Aydın 5. Balıkesir 6. Bursa 7. Denizli 8. Diyarbakır 9. Erzurum 10. Eskişehir 11. Gaziantep 12. Hatay 13. İstanbul 14. İzmir 15. Kahramanmaraş 16. Kayseri 17. Kocaeli 18. Konya 19. Malatya 20. Manisa 21. Mardin 22. Mersin 23. Muğla 24. Ordu 25. Sakarya 26. Samsun 27. Şanlıurfa 28. Tekirdağ 29. Trabzon 30. Van 31. Zonguldak KORONAVRÜS KISITLAMALARI NELER? Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler şu şekilde: -30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. -Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. -Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. -En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek.