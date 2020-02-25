Giriş çıkışlarda sıkı kontrol
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Giriş çıkışlarda sıkı kontrol

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe giriş çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.

25.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:14
Giriş çıkışlarda sıkı kontrol

'ın İlçe 'ne bağlı ekipler, ilçe giriş çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.


İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, Muratlı-Tekirdağ ve Muratlı-B.Karıştıran istikametinden girip çıkan araçları durdurarak; ehliyet-ruhsat soruyor. Şüpheli görülen şahısların ise genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması yapılıyor.


Uygulamalar kapsamında geniş güvenlik önlemleri de alınırken, evrakları eksik olan araçlara cezai işlem yapıldı. Bazı sürücüler ise emniyet kemeri takmaları hususunda ikaz edildi.


Öte yandan emniyet güçleri, uygulamaların farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacağının bilgisini verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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