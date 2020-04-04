Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı
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Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı

Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı Her gün binlerce araç geçtiği İzmir-İstanbul yolunda araç trafiği azaldı Yoldaki son durum havadan görüntülendi Manisa'da şehrin giriş-çıkışlarında araçları durduran kolluk kuvvetleri, izinsiz araçların geçişlerine izin vermiyor Her gün...

04.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:13
Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı

Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı

Her gün binlerce araç geçtiği İzmir-İstanbul yolunda araç trafiği azaldı

Yoldaki son durum havadan görüntülendi

Manisa'da şehrin giriş-çıkışlarında araçları durduran kolluk kuvvetleri, izinsiz araçların geçişlerine izin vermiyor

MANİSA - Her gün binlerce aracın geçtiği İzmir-İstanbul Karayolu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 şehre giriş çıkışların kapatılması sonrası boş kaldı. Araç yoğunluğunun oldukça düştüğü yolun Manisa-İzmir arasındaki bölümü, havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, yeni tedbirlere ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Bu kapsamda Manisa'da da kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışında bulunan uygulama noktalarında istisnai durumu olanların haricindeki araçların kente giriş-çıkışına izin vermedi. İzmir-İstanbul Karayolu üzerinde bulunan Manisa'da, Süreyya Tabiat Parkı Kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, durdukları araçlardan ikametgah, izin belgesi, çalışma durumu, fatura gibi belgeleri gösteremeyenleri geldikleri yönlere geri gönderdi. Polis ekipleri, ayrıca sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, maske ve eldiven takmayanları da uyardı.

Sürücüler, uygulanan tedbirlerin yerinde ve olumlu bulduklarının altını çizerek, e-devlet üzerinden istisnai durumlarını belirtebilecek işlemleri rahatlıkla gerçekleştirdiklerini ve bu şekilde zorunlu durumlarda geçiş yapabildiklerini ifade ettiler.

Her gün binlerce aracın kullandığı yol boş kaldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların kapatıldığını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının gönderdiği yeni tedbirler sonrası, her gün binlerce aracın kullandığı İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa'yı İzmir'e bağlayan bölümünde araç trafiği yok denecek kadar azaldı. Karayolundaki araç trafiği havadan görüntülendi.

Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı

Kaynak: İHA

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Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı
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