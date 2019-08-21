21.08.2019 16:54

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, Gırgır ve trol balıkçılığına avlanma izni verilemeyeceğini belirterek, "Ülkemizin coğrafi yapısı düşünüldüğünde avlanma derinliği 24 metre olarak kesinleşti." ifadesini kullandı.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, balıkçılar, kooperatifler, akademisyenler, yetkili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, balıkçılığın bütün sorunlarını masaya yatırmak üzere Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak çalıştayda, son dönemlerde balıkçılığa olan talebin azaldığına işaret etti.

Balıkçılığın çok önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Karakulak, çalıştayda meslekte yaşanan sorunları konuşarak bir rapor hazırlayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve bağlı oldukları bakanlığa sunacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Karakulak, avlanma yasağının 24 metre olmasına değinerek, şunları kaydetti:

"Gırgır ve trol balıkçılığına avlanma izni verilmez. Ülkemizin coğrafi yapısı düşünüldüğünde avlanma derinliği 24 metre olarak kesinleşti. Çünkü ağın derinlik ve uzunluğu da çok önemli. Bizdeki uygulamada sadece derinlik önemli oluyor. 160 metre derinliğe sahip bir ağ ile önceden 8 metrede avlanma yapılıyordu şimdi ise 24 metre oldu. Bu durumda mağduriyetiniz yüzde 15 civarında. 2014 yılından bu yana sürekli bir düşüş var. Balıkçılığa etki eden bir sürü faktör var sadece bu uygulama balıkçılık oranını düşürmüş değil, bunun birçok yönü var."

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de programda, doğanın verdiği avantajların doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Balıkçıların denize açılmasından, tüketicinin sofrasına balığı getirene kadarki süreci yaşayanların birlikte konuşarak ve değerlendirme yaparak bir sonuca varması gerektiğini ifade eden Genç, "Sarıyer, İstanbul balıkçılarının en önemli merkezlerinden biri. Olayın çok sıkı takipçisi olacağız. Av sezonunun herhangi bir kaza yaşanmadan, en verimli şekilde geçmesini diliyorum. Sezondan herkesin beklentisi çok yüksek ama bu işi çok doğru bir şekilde yaparsak yarına da katkı sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, av yasakları, av derinliğinin 24 metre olması, gırgır balıkçılığı, balıkçılıkta sektörel sorunlar, su ürünleri kooperatifleri ve avlanan su ürünlerini pazarlama sorunları ile denetimler gibi birçok konu ele alındı.

Kaynak: AA