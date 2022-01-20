Giresunsporlu yönetici Akgün, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, lider Trabzonspor'la dün deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları 22. hafta maçında alınan sonucun kendileri için kötü olmadığını söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekip karşısında etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Öne geçtik ancak skoru koruyamadık. Yine de Trabzonspor karşısında alınan 1 puan bizim açımızdan önemli." diye konuştu.

Ligin 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Aytemiz Alanspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Akgün, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak ve çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.