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Giresunsporlu yönetici Akgün, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması

Giresunsporlu yönetici Akgün, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, lider Trabzonspor'la dün deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları 22. hafta maçında alınan sonucun kendileri için kötü olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, lider Trabzonspor'la dün deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları 22. hafta maçında alınan sonucun kendileri için kötü olmadığını söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili ekip karşısında etkili bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Öne geçtik ancak skoru koruyamadık. Yine de Trabzonspor karşısında alınan 1 puan bizim açımızdan önemli." diye konuştu.

Ligin 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü Aytemiz Alanspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Akgün, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak ve çıkışlarını sürdürmek olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Sinan Akgün, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Haber

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