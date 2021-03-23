Giresunsporlu Hüsamettin Tut ameliyat edildi
23.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:55
TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Hüsamettin Tut, Yılport Samsunspor maçında aldığı darbe nedeniyle kırık oluşan burnundan ameliyat edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Hüsamettin Tut, Yılport Samsunspor maçında aldığı darbe nedeniyle kırık oluşan burnundan ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun özel bir hastanede yapılan tetkik ve radyoloji sonuçlarına istinaden bugün ameliyatının gerçekleştirildiği, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin