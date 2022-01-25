Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek - Haberler Spor
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Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek

Giresunsporlu Hayrullah Bilazer'in tedavisi en az 2 hafta sürecek

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini bildirdi.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer'in çekilen MR görüntülenmesi sonrasında sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtilerek, oyuncunun muhtemel tedavi sürecinin 2-3 hafta olarak öngörüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, sol alt adalesinde bulunan sakatlığı tedavi edilen sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in de kamp başlangıcında fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başlamasının planlandığı belirtilen açıklamada, hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Flavio'nun da tedavisine devam edildiği ve kamp çalışmalarına sorunsuz başlayacağı kaydedildi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Spor, Haber

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