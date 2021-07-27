Giresunsporlu Douglas: "Türkiye'deki Süper Lig için çok motiveyim"
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Giresunsporlu Douglas: "Türkiye'deki Süper Lig için çok motiveyim"

Giresunsporlu Douglas: 'Türkiye'deki Süper Lig için çok motiveyim'
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un Brezilyalı stoperi Douglas Silva Bacelar, Türkiye'deki Süper Lig için çok motive olduğunu söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un Brezilyalı stoperi Douglas Silva Bacelar, Türkiye'deki Süper Lig için çok motive olduğunu söyledi.

Douglas, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Giresunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Geldiği andan itibaren herkes tarafından çok güzel karşılandığını kaydeden Douglas, bu durumun da kulübe adaptasyonunu kolaylaştırdığını aktardı.

Douglas, Türkiye'nin muhteşem bir ülke ve çok büyük bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben de yavaş yavaş Türkiye'yi daha fazla tanımak istiyorum. Daha önce İstanbul'da bulundum, Giresun'a gittim ve birkaç defa da Antalya'da bulundum. Burası zaten daha önceden de bazı yerlerini gezdiğim bir ülke ve burayı çok seviyorum. Türkiye'deki Süper Lig için çok motiveyim. Ben yeni meydan okumaları çok seven bir oyuncuyum. Burası da benim için büyük bir meydan okuma. Ben de burada Giresunspor'un hedeflerine ulaşması için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Çok heyecanlıyı olduğunu vurgulayan Douglas, "Çünkü Süper Lig'i hep takip ettim. Taraftarların destekledikleri takımlara olan sevgisini biliyorum. Türk taraftarların da çok tutkulu olduklarının farkındayım. Ben de bu tutkuyu stadyumda yaşamayı istiyorum. Giresunspor taraftarlarından bize sezon boyunca eşlik etmelerini ve bizi desteklemelerini istiyorum. Eminim ki onlara büyük mutluluk yaşatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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Giresunsporlu Douglas: "Türkiye'deki Süper Lig için çok motiveyim" - Haberler Spor
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