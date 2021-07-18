Giresunsporlu Balde ve Douglas, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
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Giresunsporlu Balde ve Douglas, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Giresunsporlu Balde ve Douglas, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un 32 yaşındaki Senegalli golcüsü Ibrahima Balde ile 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, takımı Süper Lig'de tutmayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un 32 yaşındaki Senegalli golcüsü Ibrahima Balde ile 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, takımı Süper Lig'de tutmayı hedefliyor.

Ibrahima Balde, yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Açıkçası geçen sezon başkanımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız, futbolcular ve taraftarlarımız için harika bir yıldı." dedi.

Balde, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde taraftarsız oynanan maçların keyifsiz geçtiğini anlattı.

Yeni sezonda taraftarlarıyla bir araya gelecekleri için heyecan duyduklarını dile getiren Balde,"Tabii ki bu yıl taraftarımızı stadımızda görmek bizim için çok önemli olacak. Onlar bizim için her zaman büyük bir güç. Örneğin, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynarken bizim taraftarımızın olması bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı." diye konuştu.

Tek düşüncesinin kendi başarısından çok, takımın başarısı olduğunu vurgulayan Balde, kampta takım arkadaşlarıyla yeni sezon için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Aklındaki tek düşüncenin takımı olduğunu aktaran Balde, "Antrenörlerimiz ve takım arkadaşlarımızla elimizden geldiğince yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendimizi en üst seviyede hazır tutmaya çalışıyoruz. Süper Lig'e düşmek için gelmedik. Elimizden geleni yapıp, Süper Lig'de kalarak önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Douglas: "Elimden geleni yapacağım"

Yeşil-beyazlı ekibin yeni sezon kampı öncesi SK Dnipro-1 takımından transfer ettiği 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Douglas da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Türkiye liginde ilk kez forma giyeceğini ifade eden Douglas, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de takımımızın belirlediği hedeflere ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Benim için de yeni bir rekabet ortamı. Umarım takım olarak iyi bir sezon geçiririz. Bireysel hedefimden çok takımın ne yaptığı önemli. Takım iyi gidiyorsa benim için en önemlisi budur. Bireysel hedeften ziyade hep kolektif olarak düşünüyorum. Takım iyi gittiği sürece ben de demek ki elimden geleni yapıyorum demektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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