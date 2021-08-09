Giresunspor, Younousse Sankhare'yi transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz, Panathinaikos takımından orta saha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin