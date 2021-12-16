Giresunspor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim İnanç: "Altay'ı İzmir'e eli boş göndermek istiyoruz" - Haberler Spor
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Giresunspor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim İnanç: "Altay'ı İzmir'e eli boş göndermek istiyoruz"

Giresunspor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim İnanç:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İnanç, 17. Hafta'nın açılış maçında yarın akşam Çotanak Spor Kompleksinde ağırlayacakları Altay'ı Giresun'dan eli boş göndermek istediklerini söyledi.

GİRESUN (İHA) - Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'da, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim İnanç, 17. Hafta'nın açılış maçında yarın akşam Çotanak Spor Kompleksinde ağırlayacakları Altay'ı Giresun'dan eli boş göndermek istediklerini söyledi.

Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında kaybettikleri puanları Altay'ı yenerek telafi etmek istediklerini ifade eden İnanç, yaptığı açıklamada "Altay maçına galibiyet parolasıyla hazırlandık. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Taraftarlarımızın da desteğiyle rakibimizi yenip, haftayı kayıpsız geçmek ve Adana Demirspor deplasmanında kaybettiğimiz puanları telafi etmek amacındayız. Bütün taraftarlarımızı bu zorlu maçta tribünleri doldurmaya davet ediyor, Giresunspor'a destek olmaya bekliyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

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