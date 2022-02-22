Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz" - Haberler
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Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz"

AA, Atakan Çıtlak - Spor
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Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Göztepe karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Göztepe karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27. haftada 27 Şubat Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacaklarını belirtti.

İzmir temsilcisiyle oynayacakları karşılaşmanın ligde kalma adına verdikleri mücadele açısından kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"Göztepe karşısındaki galibiyet hedefliyoruz. Zorlu maçı kazanarak hem çıkışa geçmek hem de alt sıralardan biraz olsun uzaklaşmak istiyoruz. Oyuncularımız ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz."

Akgün, Giresunspor taraftarlarından, Göztepe maçında tribünlerdeki yerlerini almalarını ve takımlarına gereken desteği vermelerini istedi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sinan Akgün, Giresunspor, Göztepe, Spor, Haberler

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