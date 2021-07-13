SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmakOlgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) - Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Koç, 'Hedefimiz ligde kalıcı olmak' dedi.

Süper Lig'de 2021-22 sezonun fikstür çekimi, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor'da yönetim kurulu üyesi Metin Koç, fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'GALATASARAY'I İLK MAÇTA AĞIRLAYACAĞIZ, GÜZEL OLDU'

Ligin ilk maçında Galatasaray'ı ağırlayacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Koç, '2021-2022 sezonu hayırlı olsun. Geçen sezon zor geçti. Bu arada bu sezonu geçirirken sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza, herkese teşekkür ediyorum. İlk maç, Galatasaray'ı şehrimizde ağırlayacağız, bizim açımızdan güzel oldu' dedi.

'HEDEFİMİZ LİGDE KALICI OLMAK'

Hedefin ligde kalıcı olduğunu söyleyen Koç, 'Giresunspor 44 yıl aradan sonra lige çıktı. Amacımız dinamikleri iyi yönetip ligde kalıcı olmak ve ligi iyi bir yerlerde bitirmek' ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Koç, 'Transfer çalışmalarımızı yavaş yavaş, acele etmeden yapıyoruz. Oyuncularla görüşmeler sürüyor' diye konuştu.

SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak
SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak
SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak
SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında 'Geri adım atmayız' diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında "Geri adım atmayız" diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Giresunspor Yöneticisi Koç: Hedefimiz ligde kalıcı olmak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:48:19. #1.16#

title