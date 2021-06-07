Giresunspor yöneticisi Ayhan: "Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız"
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Giresunspor yöneticisi Ayhan: "Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız"

Giresunspor yöneticisi Ayhan: 'Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız'
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, gelecek sezon kendilerini hedefledikleri başarılara taşıyacak bir kadro kuracaklarını söyledi.

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'da kulüp yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, gelecek sezon kendilerini hedefledikleri başarılara taşıyacak bir kadro kuracaklarını söyledi.

Ayhan, AA muhabirine, 44 yıllık sürecin ardından Giresunspor'un yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yeni sezon için kadro kurma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ayhan, hem iç hem de dış transferde bazı oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Ayhan, gelecek sezon kendilerini hedefledikleri başarılara taşıyacak bir kadro kurmayı amaçladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizi çok zor bir sezon bekliyor. Süper Lig'de tutunmak hiç de kolay değil. Öncelikli hedefimiz burada kalıcı olmak. Akılcı ve doğru bir yapılanma ile hareket edeceğiz. Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız. Elde edeceğimiz iyi sonuçlarla da adımızdan söz ettireceğiz."

Sezon öncesi genel kurulun yapılacağını belirten Ayhan, kongre tarihinin ilerleyen günlerde netleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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Giresunspor yöneticisi Ayhan: "Giresunspor'u hedeflerine taşıyacak bir kadro kuracağız" - Haberler Spor
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