Giresunspor yeni transferleriyle çalıştı
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Giresunspor yeni transferleriyle çalıştı

Giresunspor yeni transferleriyle çalıştı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Süper Lig ekibi Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. 

Giresunspor'un akşam teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptığı günün ikinci idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 oyunuyla devam etti. Çalışma yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. 

YENİ TRANSFERLER SAHADA Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen kaleci Okan Kocuk, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen sağ bek Zeki Yavru, Ukrayna ekibi Dnipro'dan transfer edilen stoper Douglas ve Arnavutluk ekibi Partizani'den kadroya katılan orta saha Esat Mala takımla çalıştı. 

Yeşil beyazlı takım hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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