Giresunspor yeni sezonu planlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, iç ve dış transferde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporları doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti.

İç transferde devam edilecek oyuncular ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Karademir, "Şu an kadro planlaması üzerinde çalışıyoruz. Öncelikle iç transferi bitirip dış transfere yöneleceğiz. Hedefe götürecek kadroyu kurmak istiyoruz. Kulübün şartları doğrultusunda en iyi hamleleri yapmak zorundayız." dedi.

Karademir, takımın yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz Pazartesi Giresun'da başlayacağını ifade ederek, "Mevcut oyuncularla takım top başı yapacak. Erzurum ve Bolu'da kamp yapacağız. Transferler yapıldıkça kampa oyuncu katılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA