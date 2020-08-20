Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Erzurum'un Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kazandırdı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda paslaşma ile devam eden antrenman çift kale maçla antrenmana son erdi.

Karadeniz ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'daki çalışmaları ise 3 hafta sürecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA