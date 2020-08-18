Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
18.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:04
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sabah saatlerinde ikinci antrenmanına çıkan yeşil-beyazlı kulübün futbolcularının hırslı oldukları gözlendi.
Ağırlıkla genç oyunculardan kurulu kadrosuyla kampa giren takım, antrenmanda koşu, ısınma, kondisyon ve dar alanda paslaşma yaptı.
Giresunspor'un Erzurum'daki çalışmaları 3 hafta sürecek.
Kaynak: AA