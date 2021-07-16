Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
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Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Erzurum'da devam etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Erzurum'da devam etti.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Günün ilk antrenmanında taktiksel hazırlıklar üzerinde duran futbolcular, akşam idmanında dayanıklılık ve pas çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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