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Giresunspor yeni başkanını seçti

TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan Hakan Karaahmet seçildi.

Giresunspor yeni başkanını seçti
08.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:08

TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan Hakan Karaahmet seçildi.

Giresunspor'da mevcut başkan Ali Sacit Eren'in yeni sezonda yokum demesinin ardından gidilen olağanüstü genel kurulda Osman Çırak ve Hakan Karaahmet yarıştı.

Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurulda 721 delegeden 481'i oy kullandı. Kullanılan oyların 297'sini Hakan Karaahmet, 175'ini Osman Çırak alırken, 9 oy ise geçersiz sayıldı. Kongrede oy kullanan 481 delegeden 297'sinin oyunu alarak Giresunspor'un yeni başkanı seçilen Hakan Karaahmet kendisine destek veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.

Karaahmet'in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Hasan Yılmaz, Erol Karadere, Abdüsselam Çağrıcı, Hüseyin Taşkın, Mustafa Tütüncü, İsmail Kurt, Özkan Akıllı, Ferhat Karademir, Tahsin Çoban, Ercan Ayhan, Sinan Akgün, Gürkan Temür, İbrahim İnanç, Şükrü Henden ve Savaş Şahin - GİRESUN

Kaynak: İHA

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