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Giresunspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Giresunspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen GZT Giresunspor, 25 puanla 14. sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisi, evinde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

GZT Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri
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GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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