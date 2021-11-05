Giresunspor, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Son maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen GZT Giresunspor, 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

Giresun ekibinde geçen hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Alexis Perez, sakatlığı sebebiyle bu maçta da oynayamayacak. Bu oyuncunun yanı sıra Sankhare, Hüsamettin Tut ve Arda Kılıç da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Dün kara yoluyla Sivas'a giden ve kampa giren yeşil-beyazlı takım, maç saatini bekliyor.

Öte yandan, GZT Giresunsporlu futbolculardan Aziz Eraltay ve Joe Champness, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Aziz Eraltay, Avustralya Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme maçları, Joe Champness ise Yeni Zelanda Milli Takımı'nın hazırlık karşılaşmaları için 8-17 Kasım tarihlerinde ülkelerinin milli takımlarının kamplarına katılacak.

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